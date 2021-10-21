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Общество21 октября 2021 7:40

Ночью в Янтарном горела «Tойота Ленд Крузер»

Для спасения автомобиля потребовалась помощь пожарных
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Минувшей ночью пожарная часть ПСЧ-33 приняла сигнал о возгорании автомобиля в поселке Янтарный.

- 21 октября 2021 года в 00.21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на переулке Лермонтова в поселке городского типа Янтарном, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Калининградской области.

В МЧС констатировали: в автомобиле «Tойота Ленд Крузер» выгорели моторный отсек, часть капота, передняя часть салона, колесо.

Пострадавших нет. О причине пожара не сообщается.