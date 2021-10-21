В Калининграде список мобильных пунктов вакцинация пополняется новыми адресами

Список мобильных пунктов вакцинации против гриппа и коронавируса продолжает расширяться. Фото: Правительство Калининградской области

Иммунизация от гриппа и коронавируса в Калининграде проводится по живой очереди в следующих мобильных пунктах (с собой иметь паспорт, медполис, СНИЛС):

– в торговом центре «Балтия-молл» на Приморском кольце, 2 теперь работают два пункта. № 1 – с восточного входа: работает ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15; № 2 – вход со стороны парковки: работает КРУГЛОСУТОЧНО с 10 до 20 часов и с 21 до 9 часов;

– во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – с 12 до 20 часов;

– в ТРЦ «Европа» - с 12 до 20 часов;

– в Доме искусств (Ленинский пр., 155, вход – с правого торца здания) – с 12 до 20 часов;

– на площадке перед ТЦ «Виктория» (Солнечный бульвар, 1) – с 10 до 20 часов;

– в медицинском пункте вокзала РЖД «Калининград-Южный» (ул. Железнодорожная, 15/23) – с 10 до 19 часов;

– в молодежном клубе «Галактика» (ул. Кошевого, 1) – с 12 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.

В этом списке появился новый адрес, где также можно получить прививку.

– В торговом центре «Гранд» (Советский пр. 159) можно пройти иммунизацию с 12 до 20 часов, - сообщили в региональном минздраве. - В расписание есть технические перерывы: с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

Это не единственное обновление за эту неделю. В правительстве сообщают, что сейчас работа передвижных пунктов вакцинации организуется и в каждом муниципалитете. Расписание их работы размещается на сайтах администраций, на страницах местных газет и непосредственно в поликлиниках.

Дальнейшее расписание проведения иммунизации в мобильных центрах будет публиковаться дополнительно.