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Общество21 октября 2021 8:39

На набережной в Советске появился арт-объект с Наполеоном и сыром

Размер картины – 3,5 на 4 метра
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Арт-объект в Советске совместил в себе сразу несколько сфер - литературу, историю, изобразительное искусство и политику.

Арт-объект в Советске совместил в себе сразу несколько сфер - литературу, историю, изобразительное искусство и политику.

Фото: СОЦСЕТИ

В администрации Советска сообщают, что в этом городе «снова гостит Наполеон и, похоже, теперь гость здесь пропишется надолго».

- Необычная картина размером 3,5 на 4 метра украсила городскую набережную. Арт-объект создан местным художником по мотивам известной басни Ивана Крылова «Ворона и лисица», написанной в 1807 году. Бытует мнение, что в основу басни легли как раз знаменитые переговоры императоров Александра I и Наполеона в Тильзите, которые прошли в 1807 году, - отметили в администрации.