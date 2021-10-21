Из-за шторма ГАИ просит калининградцев не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями

Из-за надвигающегося шторма региональная Госавтоинспекция призывает водителей обратить особое внимание на соблюдение скоростного режима перед пешеходными переходами и вблизи возможного появления людей.

- Не рекомендуется оставлять транспортные средства под ветхими деревьями, вблизи ограждений, рекламных конструкций, - обращаются представители дорожной полиции к автомобилистам.

Также в ГАИ напоминают пешеходам, что «перед переходом проезжей части рекомендуется освободиться от предметов, ограничивающих видимость, и применять световозвращающие элементы».

По данным Калининградского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининградской области 21 октября ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25-27 м/с.