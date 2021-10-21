В 2021 году калининградцы реже обращались за помощью в связи с укусами клещей

По оценке специалистов управления Роспотребнадзора по Калининградской области, в 2021 году эпидемическая ситуация по инфекциям, передающимся клещами, характеризовалась спорадическим (т.е. непостоянный, от случая к случая) уровнем заболеваемости.

По состоянию на 1 октября 2021 года зарегистрировано:

- 3 случая клещевого вирусного энцефалита (за аналогичный период 2020 года - 6 случаев);

- 19 случай клещевого боррелиоза (за аналогичный период 2020 года - 29 случаев).

В сезон активности клещей за медицинской помощью обратились 4051 человек, в том числе 1351 ребенка (в эпидемиологический сезон 2020 года 5851 человека и 3132 ребенка).

Основные территории присасывания клещей - места отдыха, дачные участки, придомовые территории, лес.

Акарицидными обработками в текущем году охвачено 3576,75 га. ( в 2020 году – 3250,35 га).

Считается, что в октябре лучше всего проходить вакцинацию против клещевого энцефалита. Бесплатно прививку можно сделать в государственных медучреждениях лишь некоторым категориям граждан – тем, кто занят на работах в эндемичных районах (сельское хозяйство, строительство, заготовка, геологические, изыскательные экспедиции, промысел, дезинфекторы и дератизаторы, лесники, рабочие по благоустройству и расчистке леса, зон отдыха и оздоровления).