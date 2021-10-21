В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 21 октября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 21 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 13 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на

- Литовский вал 23,25,27,27а,47а,49а

- Московский пр-т 169а (ДЮСШ №7) ;

- ул. Согласия 36,44;

- ул. Полоцкая 2-6, 8;

- пер. Южный 2-6,1-7,9-15;

- ул. Эльблонгская 18,19,21-27;

- ул. Багратиона 87-91, 91а-93а, 93-95, 114-126, 128-134;

- ул. Серпуховская 20-24, 31-35, 37-41, 32-42;

- Ленинский пр-т 34-38а, 40-42а, 68-74,76а, 84-86,133-151;

- ул. Б. Хмельницкого 17-19, 21-23,25, 27-31,33-37

- ул. Омская 7-11, 8-12

- ул. Ореховая 1-3

- ул. Л-та Ротко 4-8, 9-15

С 9.00 до 17.00 без холодной воды останутся дома ул. Зелёная 28-38,42-52,54-64,68, ул. Горького 141-151, 153-163,165-175, ул. Ст. л-та Сибирякова 14-24,46(д/сад №134, а также по ул. Л. Шевцовой 2-8,10-20,44-54,62-66,92-106, 1в,7,13-15,17-23, 25,27,33,37,41,43,51.

С 10.00 до 20.00 – на ул. Мечникова 2-24,1-23 , ул. С. Халтурина 2-4,6-8,28,1-3,5-7,9-11, 15а-д,29, ул. Мичурина 6а,8,10,12,14,16,28,1,5,9,15,23-25,33, ул. Шишкина 4,6,8,14,3,5, ул. Айвазовского 8, ул. Семипалатинская 55, пер. Ржевский 3-й 13,17,21, ул. Одесская 37.

С 10.00 до 15.00 вода перекрыта по адресу ул. Адм. Макарова 2.