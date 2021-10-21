Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину покажут в Калининграде суперкран

Михаил Мишустин впервые прилетает в наш регион в статусе премьер-министра. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 21 октября, ожидается визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Калининградскую область. По предварительной информации, премьер-министр посетит предприятие «Балткран», где ему покажут новое оборудование - кран с автоматизированным управлением. Все работы могут производиться самостоятельно, без вмешательства оператора, по заданной программе. Первые экземпляры таких кранов поставлены и успешно работают на нескольких объектах, в том числе компании «Сибур».

После «Балткрана» Михаил Мишустин посетит корпус БФУ имени Канта на улице Невского. Ему покажут проект кампуса, который планируют построить за корпусом БФУ. Также пройдет встреча с губернатором.

В центре города, особенно в районе площади Василевского и улицы Невского, уже выставлены патрули ГИБДД и полиции.