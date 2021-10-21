Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 октября 2021 12:05

За неделю в Калининграде от коронавируса привили 2,5 тысячи студентов

Вакцинация была проведена в 14 учебных заведениях из 27 заявленных
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Калининградской области в течение недели 2,5 тысячи студентов были привиты от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вакцинация была проведена в 14 учебных заведениях из 27 заявленных.

В общей сложности вакцинации от коронавируса в регионе подлежат порядка 28 тысяч студентов учебных заведений высшего и среднего образования. С начала года привиты более 7 тысяч студентов.

По данным властей, в общей сложности за время массовой вакцинации нарастающим итогом в регион поступило более 480 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты порядка 365 тысяч человек, полностью завершена иммунизация 338 тысяч человек.