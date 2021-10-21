22 медика, 45 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской зарегистрировано 330 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболеваемости 285 случаев ОРВИ, 10 пневмоний и 35 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 58 пенсионеров;
- 22 медицинских работника;
- 12 работников образования;
- 19 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 10 работающих на промышленных предприятиях;
- 15 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 работников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 3 сотрудника с/х предприятий;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 2 сотрудника банка;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник санатория;
- сотрудник гостиницы;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 54 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 10 неорганизованных детей до 6 лет;
- 14 детей, посещающих 11 детских дошкольных учреждений;
- 45 учащихся;
- 18 студентов в 14 образовательных учреждениях;
- 33 неработающих.