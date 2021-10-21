22 медика, 45 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской зарегистрировано 330 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболеваемости 285 случаев ОРВИ, 10 пневмоний и 35 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 58 пенсионеров;

- 22 медицинских работника;

- 12 работников образования;

- 19 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 10 работающих на промышленных предприятиях;

- 15 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 3 сотрудника с/х предприятий;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 2 сотрудника банка;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник санатория;

- сотрудник гостиницы;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 54 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 10 неорганизованных детей до 6 лет;

- 14 детей, посещающих 11 детских дошкольных учреждений;

- 45 учащихся;

- 18 студентов в 14 образовательных учреждениях;

- 33 неработающих.