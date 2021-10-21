Александр Ярошук стал сенатором от Калининградской области

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Депутат Александр Ярошук стал представителем Калининградской областной думы в Совете Федерации. Решение об этом было принято на заседании регионального парламента в четверг, 21 октября.

За наделение Ярошука полномочиями сенатора проголосовали 27 депутатов, против выступили пять парламентариев.

«Хочу всех коллег поблагодарить за оказанное доверие. Я все свои силы и опыт буду направлять на то, чтобы решать все те задачи, которые будет ставить облдума, лоббировать интересы области. Считаю, что мы многое можем сделать, чтобы жизнь простых людей была лучше», - заявил Ярошук.