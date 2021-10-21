В региональном минздраве разъяснили, кому показана прививка «Спутник Лайт»

- Почему "Спутник Лайт" в Калининграде только для избранных? -вопрошают горожане. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некоторые калининградцы, желающие быстро решить вопрос с прививкой против коронавируса и получением QR-кода, столкнулись с тем, что в пунктах вакцинации врачи предлагают им вакцинироваться не желаемым однокомпонентным «Спутником Лайт», а двухкомпонентным «Спутником».

- Почему «Спутник Лайт» - это только для избранных? - можно заметить подобные вопросы в чате «Вопросы по лечению COVID-19», организованном медиками Калининградской области в Телеграме.

В региональном минздраве разъяснили, кому показана иммунизация именно «Спутником Лайт».

- В соответствии с рекомендациями Минздрава России «Спутник Лайт» вводится преимущественно переболевшим и при повторной вакцинации, - подчеркнули в ведомстве.

Кроме этого, в министерстве еще раз напомнили, что «в соответствии с действующим законодательством пациенты приглашаются на любую вакцинацию как на процедуру, а не на определенную вакцину».

- Информацию о том, где какая вакцина имеется на текущий момент, пациенты могут самостоятельно уточнять в прививочных пунктах - в поликлиниках или мобильных - непосредственно перед прививкой, - рекомендуют в минздраве Калининградской области.