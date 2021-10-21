Калининградский зоопарк закрыли из-за штормового ветра

. Фото: Александр КАТЕРУША

Из-за штормового ветра в четверг, 21 октября, закрылся Калининградский зоопарк. Об этом сообщает пресс-служба.

- На территории зоопарка растет большое количество возрастных деревьев, возможно падение веток, - отметили в учреждении.

Зоопарк возобновит работу, как только погода нормализуется.

Напомним, в Калининградской области действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ветер продолжит усиливаться. Вечером ожидаются порывы свыше 25 метров в секунду.