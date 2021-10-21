В Калининграде в немецкие казармы на Суворова заселят художников и музыкантов

. Фото: Instagram.com

В Калининграде появится пространство для самореализации калининградских художников, музыкантов и других талантливых людей. Об этом в среду, 20 октября, объявил фонд «Креспектива» в своем Инстаграме, а вскоре репост на свою страницу сделал и губернатор Антон Алиханов.

Фонд называет свой проект «самым большим и амбициозным». В результате его реализации заброшенные немецкие здания, расположенные в конце улицы Суворова (так называемый район Шпандин), получат новое назначение.

. Фото: Instagram.com

- Вместо многоэтажек, которые могли здесь «вырасти» и сгубить огромную зеленую территорию, мы создаем креативный кластер, сохраняя наследие и вдыхая жизнь не только в заброшку, но и оживляя весь район, - пишут координаторы фонда.

Сообщается, что до Великой Отечественной войны там располагалась немецкая ветлечебница и находились конюшни. После войны там разместилась военная база, а 10 лет назад территорию закрыли, здания были заброшены, и территорию окончательно запустили.

- В ходе восстановительных работ, которые мы сейчас проводим, под слоем грязи и мусора было обнаружено несколько тысяч квадратных метров брусчатки, которая будет сохранена, - добавляют координаторы проекта. - Мы хотим, чтобы наш проект помогал не только креативщикам, но и приносил пользу жителям района. После завершения работ и запуска объекта у жителей появится прекрасная прогулочная зона с творческими мастерскими, кафешками, кинозалом и выставочными пространствами.

Ожидается, что на территории появятся дополнительные рабочие места, которые будут привлекательны для местных жителей. Результаты ревитализации обещают показать уже в 2023 году.