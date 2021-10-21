В Калининграде очереди в МФЦ выросли на 80%

Очередь в МФЦ на площади Победы в Калининграде Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде уже несколько дней подряд жители жалуются на гигантские очереди в МФЦ. Как сообщает директор МФЦ Калининградской области Сергей Корягин, поток заявителей вырос во всех офисах центра.

- В первую очередь, учитывая текущую возможность посещения торговых центров, общепита и ряда иных общественных мест при наличии QR-кодов сертификата вакцинации, население обращается массово за услугой по регистрации и подтверждению учетной записи на портале госуслуг, - говорит Корягин. - В сравнении с прошедшим сентябрем рост обращений за данной услугой по всем МФЦ области составляет 80%.

По состоянию на вчерашний день, по словам Корягина, более 13 тысяч заявителей уже воспользовались услугами МФЦ. При этом ежемесячный показатель составляет около 7 тысяч посетителей. В итоге нагрузка на отдельные центры увеличилась в три раза.

- Но еще раз хочу обратить внимание, - добавляет Корягин, - что зарегистрироваться или подтвердить учетную запись на портале госуслуг можно через сервисы банков. Алгоритм простой и быстрый. Полный перечень банков доступен на самом портале - gosuslugi.ru, а необходимые инструкции есть на сайтах кредитных организаций.