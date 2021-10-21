Прокуратура потребовала закрыть контактный зоопарк в Калининграде

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Прокуратура Ленинградского района требует через суд запретить деятельность контактного зоопарка в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В ведомстве заявили, что в контактном зоопарке ООО «Зорро парк» не проводятся мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезни животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства. Также в зоопарке не содержатся в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продуктов животноводства, допускается загрязнение окружающей среды отходами животноводства.

«Истец просит суд запретить ответчику осуществлять деятельность по оказанию населению платных услуг, а также содержанию и разведению диких и сельскохозяйственных животных до устранения нарушений соблюдения законодательства в сфере ветеринарии», - говорится в сообщении суда.