В Черняховске с территории ж/д станции украли полторы тонны металла

. Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

В Черняховске транспортные полицейские раскрыли кражу почти полутора тонн металла с территории железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД на транспорте.

23-летний и 33-летний мужчины беспрепятственно проникли к месту складирования подкладок на территории Ново-Западного парка станции Черняховск. Демонтировав железнодорожные подкладки общим весом 1400 кг, они погрузили их в багажник и вывезли.

Похищенное они сдали в пункт приема металла за 23 тысячи рублей, потратив их на развлечения. Теперь ворам грозит до 5 лет лишения свободы.