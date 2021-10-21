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Общество21 октября 2021 16:04

Мишустин предложил провести в Калининграде международную олимпиаду по философии

Она будет приурочена к 300-летию Канта
Николай Литвинов
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Во время своего сегодняшнего визита в Калининград премьер-министр Михаил Мишустин посетил БФУ имени Канта, где встретился с ректором Александром Федоровым. Во время беседы председатель правительства предложил провести в университете международную олимпиаду по философии. Ее могут приурочить к 300-летию Иммануила Канта, которое будет отмечаться в 2024 году.

- Такого не было еще ни у кого, тем более что у вас строится философский учебный кампус, - заметил Михаил Мишустин.

Проработать организацию олимпиады премьер поручил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.