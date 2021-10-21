Мишустин поддержал выделение денег на ускорение строительства Северного обхода Калининграда

Михаил Мишустин и Антон Алиханов. Фото: Правительство Калининградской области

Тема строительства Северного обхода обсуждалась на сегодняшней встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина и губернатора Антона Алиханова.

- Мы сейчас реализуем уже второй этап. Готовы строить быстрее. У нас уже есть подрядчик, активно идут работы, - сообщил Алиханов. - Если будет возможность поддержать нас и опережающим темпом в 2022-м профинансировать [работы], то мы бы просили нам в этом помочь.

- Какая там сумма? - поинтересовался премьер.

- На следующий год помимо предусмотренного нам нужно еще 1 миллиард 350 миллионов.

- Это важно. То, что вы идете вперед, - это хорошо. Я поддержу это, и, думаю, все поручения будут даны и средства будут предусмотрены в федеральном бюджете, - пообещал Мишустин.