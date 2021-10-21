Талисманом стадиона «Калининград» стала бетонная свая по имени Эдик

Свая по имени Эдик Фото: ГАУ Стадион "Калининград"

В четверг, 21 октября, пресс-служба стадиона «Калининград» представила свой талисман. Им стала бетонная свая по имени Эдик.

- Знакомьтесь! - написала пресс-служба. - Это Эдик, он талисман (маскот) стадиона «Калининград». Эдик - бетонная свая, он уверен в себе, полон решительности и готов выдержать любую нагрузку.

Пресс-служба уточнила, что сегодня Эдик впервые появился на публике - «на самом масштабном мероприятии по спортивной инфраструктуре «Арена Форум 5.0».

Создатели Эдика призвали посетителей форума фотографироваться со сваей и выкладывать фото в ленту, отмечая аккаунт стадиона. Уточняется, что таким образом можно выиграть путешествие в Калининград.

Правда, не все комментаторы по достоинству оценили креатив.

- Трава, трава должна быть талисманом, - написал один из них. - Без нее не было бы Эдика, видимо...