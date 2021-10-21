Алиханов сообщил Мишустину, что ситуация с оказанием медпомощи «остается стабильной»

Михаил Мишустин и Антон Алиханов. Фото: Правительство Калининградской области

Сегодня в правительстве Калининградской области прошла двусторонняя встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина и губернатора Антона Алиханова. Одним из вопросов, который вошел в повестку, стало распространение в регионе коронавируса.

- Несмотря на рост заболеваемости, ситуация с оказанием медицинской помощи остается стабильной, - сообщил губернатор. - У нас сейчас 29 медицинских организаций задействованы, практически в каждом муниципалитете есть медучреждения, где оказывается помощь больным с ковидом. Развернуты 2448 коек, 14,5% свободны, 906 человек находятся на кислородной поддержке, в том числе 69 - на ИВЛ. Задействованы больше 2500 медработников.

Антон Алиханов рассказал, что в течение двух последних недель в области удалось развернуть систему экспресс-тестирования на антиген. Врачи выполняют такое тестирование на дому. Благодаря новшеству уже выявили более 2500 заразившихся и более 3 000 и членов семей отправили на изоляцию.

Губернатор также отметил, что темпы вакцинации после введения новых мер выросли в 10 раз. Сейчас ежедневно прививаться приходят по 6 000 человек. Работает 41 пункт вакцинации.