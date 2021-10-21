В мэрии Калининграда объяснили, как теперь нужно пополнять карты «Волна Балтики»

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Проблемы с пополнением транспортных карт возникли в Калининграде 8 октября. Банк России отозвал лицензию и заблокировал счета московского Орбанка, который был тесно связан с АО «Штрих-М» - разработчиком и производителем оборудования для бесконтактной оплаты общественного транспорта.

- Специалисты «Центра организации движения и пассажирских перевозок» завершили работу по переводу счетов в «Сбер», провели тестирование системы, - сообщает пресс-служба мэрии Калининграда. - «Волну Балтики» можно пополнять и продолжать использовать, перевозчики уже начали получать платежи. Пополнения возобновлены в устройствах и приложениях ПАО «Сбербанк». Изменился и Расчетный Центр, теперь это ООО НКО «Расчётные Решения» (группа «Сбер»). Для пополнения рекомендуем НЕ использовать «Повтор операции» или существующий шаблон - его нужно обновить для нового поставщика услуги.

Администрация просит у калининградцев прощения за временные неудобства.

Напомним, продажа единой транспортной карты «Волна Балтики» началась в Калининграде в августе 2019 года.