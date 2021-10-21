Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

За сутки в Калининградской области было выявлено 330 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 197 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 16,

Озерский городской округ – 8,

Балтийский городской округ – 5,

Пионерский городской округ – 5,

Гвардейский городской округ - 14,

Правдинский городской округ – 4,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ - 9,

Зеленоградский городской округ – 10,

Светлогорский городской округ – 2,

Славский городской округ – 12,

Ладушкинский городской округ – 3,

Советский городской округ - 15,

Мамоновский городской округ – 7,

Черняховский городской округ – 14,

Неманский городской округ – 4,

Янтарный городской округ – 2.