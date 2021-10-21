Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

За сутки в Калининградской области было выявлено 330 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 197 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 16,
Озерский городской округ – 8,
Балтийский городской округ – 5,
Пионерский городской округ – 5,
Гвардейский городской округ - 14,
Правдинский городской округ – 4,
Гусевский городской округ – 1,
Светловский городской округ - 9,
Зеленоградский городской округ – 10,
Светлогорский городской округ – 2,
Славский городской округ – 12,
Ладушкинский городской округ – 3,
Советский городской округ - 15,
Мамоновский городской округ – 7,
Черняховский городской округ – 14,
Неманский городской округ – 4,
Янтарный городской округ – 2.