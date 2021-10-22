Национальный парк «Куршская коса» отменяет многоразовые пропуска

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Многоразовые абонементы (пропуска) на посещение национального парка «Куршская коса» будут отменены с 1 января 2022 года. Об этом сообщил директор нацпарка Анатолий Калина.

«Местные жители и их родственники, а также владельцы недвижимости на Куршской косе будут въезжать на территорию нацпарка с помощью автоматизированной системы пропуска, которая будет распознавать государственные номера автотранспорта. Ее планируется установить и апробировать до конца 2021 года», - отметил Анатолий Калина.

По его словам, уже в декабре этого года администрация нацпарка начнет принимать заявления на включение автотранспортных средств в базу данных.