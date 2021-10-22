В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 22 октября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 22 октября, в течение дня отключено электричество на 21 улице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на

ул. Музыкальная 6, 6А, 12 - 16, 17-23

ул. Лейт. Князева 14-32, 42-44, 50, 54, 56, 25, 29-55

ул. Загородная 3, 5-13, 6-8

пер. Загородный 2 -20

ул. Островского 16-17, 18-21

ул. Ладожская 2-8, 12;

ул. Левитана 12,14,16,18,20

ул. Пахоменко 2,4

ул. Владивостокская 5

бульвар Борисовский 1, 2-8;

ул. Казанская 10-20, 28

Ленинский пр. 111-117,119-121;

ул. Октябрьская 71-73;

ул. Красноармейская 13-29

ул. Б. Хмельницкого 61, 71-87;

ул. Новый вал 32, 26-34, 34 б

пер. Малый 23-27

ул. Краснооктябрьская 6-12;

ул. Багратиона 66-80, 31-47, 69, 73а, 113-117, 119-125

ул. Половца 17

ул. Эпроновская 7-13, 15 а, 15-17, 33.

С 10.00 до 15.00 без холодной воды останутся дома по ул. Горького 211, 213 и ул. Марш. Борзова 105. До 16 часов воды не будет на ул. Нансена, д.62.