В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 22 октября нет света и воды

.
Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в пятницу, 22 октября, в течение дня отключено электричество на 21 улице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на
ул. Музыкальная 6, 6А, 12 - 16, 17-23
ул. Лейт. Князева 14-32, 42-44, 50, 54, 56, 25, 29-55
ул. Загородная 3, 5-13, 6-8
пер. Загородный 2 -20
ул. Островского 16-17, 18-21
ул. Ладожская 2-8, 12;
ул. Левитана 12,14,16,18,20
ул. Пахоменко 2,4
ул. Владивостокская 5
бульвар Борисовский 1, 2-8;
ул. Казанская 10-20, 28
Ленинский пр. 111-117,119-121;
ул. Октябрьская 71-73;
ул. Красноармейская 13-29
ул. Б. Хмельницкого 61, 71-87;
ул. Новый вал 32, 26-34, 34 б
пер. Малый 23-27
ул. Краснооктябрьская 6-12;
ул. Багратиона 66-80, 31-47, 69, 73а, 113-117, 119-125
ул. Половца 17
ул. Эпроновская 7-13, 15 а, 15-17, 33.
С 10.00 до 15.00 без холодной воды останутся дома по ул. Горького 211, 213 и ул. Марш. Борзова 105. До 16 часов воды не будет на ул. Нансена, д.62.