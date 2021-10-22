Nordwind запускает прямые рейсы из Калининграда в Алматы и Нур-Султан

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С 17 ноября авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы Калининград - Алматы и Калининград - Нур-Султан. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво». Перелеты по маршрутам запланированы раз в неделю.

Вылеты из Калининграда в Алматы будут выполняться по средам в 23.45. Рейсы из Алматы в Калининград будут отправляться по четвергам, вылет в 10.40. Время в пути составит более пяти часов.

Рейсы из Калининграда в Нур-Султан будут выполняться по пятницам, время вылета 23.50. Вылет из Нур-Султана в Калининград - по субботам в 10.00.