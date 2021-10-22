В Балтийском море задержали дайвера за незаконную добычу янтаря

Полицейские из Светлогорска задержали в акватории Балтийского моря дайвера, который незаконно добывал янтарь. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

33-летний дайвер добывал янтарь на расстоянии 1 км от берега. Для этого он использовал моторную лодку с подвесным двигателем, а также водомётную насадку.

«У злоумышленника имелось водолазное оборудование, пожарный рукав с угловой гайкой с приспособлением для быстрого отсоединения. Мощный агрегат позволял добытчику подавать воду под высоким давлением через пожарные шланги для вымывания янтаря с морского дна», - рассказали в пресс-службе полиции.

Сотрудники полиции изъяли моторную лодку с двигателем, вспомогательное оборудование, водолазное снаряжение и 12 кг незаконно добытого янтаря.

На мужчину составили административный протокол, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.