. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

Калининградский янтарный комбинат выставил на аукцион 19 самородков. Онлайн-торги пройдут на электронной торговой площадке биржи «Санкт-Петербург» 27 октября, сообщает пресс-служба предприятия.

Всего на продажу выставлено 54 лота – 19 янтарных самородков, каждый из которых весит больше килограмма, и 35 инклюзов. Стартовая цена лотов составляет 10,9 млн рублей.

Торги будут проводиться на повышение цены лота. Аукционный шаг при продаже самородков установлен на уровне 10 тысяч рублей, инклюзов – 200 рублей.