Житель Гвардейского района жестоко издевался над престарелыми родителями

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В Гвардейском районе осудили местного жителя, который жестоко издевался над престарелыми родителями. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

30-летний мужчина систематически издевался над своими пожилыми родителями. В сентябре этого года изувер принялся душить 80-летнюю мать, а попытавшегося заступиться за нее отца сильно ударил. Пенсионерам пришлось бежать на улицу, не успев толком одеться, и потом всю ночь прятаться в кустах.

Участковые отвезли обоих потерпевших на судебно-медицинское освидетельствование, быстро собрали материалы по всем фактам избиений и направили их в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Суд приговорил сына к 9 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.