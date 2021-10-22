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Общество22 октября 2021 12:24

Житель Гвардейского района жестоко издевался над престарелыми родителями

Суд приговорил мужчину к 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Гвардейском районе осудили местного жителя, который жестоко издевался над престарелыми родителями. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

30-летний мужчина систематически издевался над своими пожилыми родителями. В сентябре этого года изувер принялся душить 80-летнюю мать, а попытавшегося заступиться за нее отца сильно ударил. Пенсионерам пришлось бежать на улицу, не успев толком одеться, и потом всю ночь прятаться в кустах.

Участковые отвезли обоих потерпевших на судебно-медицинское освидетельствование, быстро собрали материалы по всем фактам избиений и направили их в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Суд приговорил сына к 9 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.