50-летняя калининградка пойдет под суд из-за «резиновой квартиры»

50-летнюю жительницу Калининграда уличили в организации фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В своей квартире на улице Галактической горожанка зарегистрировала сразу 9 иностранцев. Однако при осмотре помещений полицейские не обнаружили там никаких следов пребывания жильцов. Опросив соседей, полицейские выяснили, что те никогда не замечали новых постояльцев в квартире злоумышленницы.

На нее завели уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ».