41 школьник, 12 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболеваемости 295 случаев ОРВИ, 9 пневмоний и 33 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 58 пенсионеров;

- 12 медицинских работников;

- 17 работников образования;

- 19 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 12 работающих на промышленных предприятиях;

- 16 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 работников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- 8 сотрудников с/х предприятий;

- 3 сотрудника банков;

- 4 сотрудника охранных предприятий;

- сотрудник гостиницы;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 52 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 12 неорганизованных детей до 6 лет;

- 17 детей, посещающих 15 детских дошкольных учреждений;

- 41 учащийся;

- 11 студентов в 7 образовательных учреждениях;

- 45 неработающих.