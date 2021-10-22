41 школьник, 12 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболеваемости 295 случаев ОРВИ, 9 пневмоний и 33 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 58 пенсионеров;
- 12 медицинских работников;
- 17 работников образования;
- 19 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 12 работающих на промышленных предприятиях;
- 16 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 работников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- 8 сотрудников с/х предприятий;
- 3 сотрудника банков;
- 4 сотрудника охранных предприятий;
- сотрудник гостиницы;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 52 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 12 неорганизованных детей до 6 лет;
- 17 детей, посещающих 15 детских дошкольных учреждений;
- 41 учащийся;
- 11 студентов в 7 образовательных учреждениях;
- 45 неработающих.