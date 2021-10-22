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Здоровье22 октября 2021 13:48

Оперштаб сообщил, сколько в регионе занято коек для лечения коронавируса и пневмонии

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В больницах Калининградской области по состоянию на пятницу, 22 октября, занято 2143 койки, выделенных для пациентов с коронавирусом и пневмонией, из них 72 койки оборудованы аппаратами для искусственной вентиляции легких. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в медучреждениях области развернуто 2448 коек для лечения COVID-19 и пневмоний.

Напомним, за сутки в регионе было выявлено 337 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба, в Калининградской области 344 706 человек полностью прошли иммунизацию от коронавируса.