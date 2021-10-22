Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 337 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 163 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 4,

Багратионовский городской округ - 3,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 2,

Пионерский городской округ – 5,

Гвардейский городской округ - 11,

Полесский городской округ – 24,

Гурьевский городской округ - 39,

Правдинский городской округ – 8,

Гусевский городской округ – 12,

Светловский городской округ - 11,

Зеленоградский городской округ – 9,

Светлогорский городской округ – 10,

Краснознаменский городской округ – 3,

Советский городской округ - 7,

Черняховский городской округ – 5,

Неманский городской округ – 18,