Минздрав сообщил, как в Калининграде будут работать пункты вакцинации с 22 по 29 октября

. Фото: Александр Подгорчук

В областном минздраве рассказали, как будут работать в Калининграде мобильные пункты вакцинации от коронавируса с 22 по 29 октября включительно.

Иммунизация от гриппа и коронавируса будет проводиться по живой очереди в следующих мобильных пунктах:

– в торговом центре «Балтия Молл» – два пункта (Приморское кольцо, 2):

– № 1 – с восточного входа – ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15,

– № 2 – вход со стороны парковки – круглосуточно с 10 до 20 часов и с 21 до 9 часов;

– во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – 23 октября с 10 до 18 часов, 25-29 октября с 12 до 20 часов;

– в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30) – два пункта:

– № 1 – вход со стороны Гвардейского проспекта – 23-24 октября – с 10 до 18 часов, 25-29 октября – с 12 до 20 часов,

– № 2 – вход со стороны монумента «Мать-Россия» – 25-29 октября с 10 до 18 часов;

– ТЦ «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30) – 23-24 октября с 10 до 18 часов, 25-29 октября с 12 до 20 часов;

– в Доме искусств (Ленинский пр., 155, вход – с правого торца здания) – 23-24 октября с 10 до 18 часов, 25-29 октября с 12 до 20 часов;

– в медицинском пункте вокзала РЖД Калининград-Южный (ул. Железнодорожная, 15/23) – 23-29 октября 10 до 19 часов;

– в ТЦ «Гранд» (Советский пр. 159) – 23-24 октября с 10 до 18 часов, 25-29 октября с 12 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

– в молодежном клубе «Галактика» (ул. Кошевого, 1) – 23-24 октября с 10 до 15 часов, 25-29 октября с 12 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.