Личному составу калининградской полиции представили нового начальника

Генерал Александр Сокрутенко подчеркнул важность доверия населения к полиции. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сегодня заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Аркадий Гостев в режиме видео-конференц-связи представил личному составу УМВД России по Калининградской области нового начальника - Александра Сокрутенко.

- Предварительно изучив специфику и результаты работы управления, вижу, что оно имеет положительный опыт по тем направлениям оперативно-служебной деятельности, которые на сегодняшний день являются приоритетными, - заявил генерал-майор полиции. - В коллективе имеется достаточно сильный и дееспособный кадровый потенциал. Заверяю вас, что приму все меры по дальнейшему наращиванию усилий и противодействию преступным проявлениям на территории области.

Александр Сокрутенко счел также необходимым отметить, что эффективная работа полиции невозможна без доверия со стороны населения.

- Граждане должны быть уверены в том, что сотрудники полиции обеспечат безопасность и защитят их права, - добавил генерал. - Залогом успешного решения задач считаю добросовестное исполнение служебного долга, высокий профессионализм, ответственность и дисциплинированность.

В заключение новый начальник УМВД выразил уверенность в том, что его взаимодействие с руководителями других силовых структур и ведомств региона будет конструктивной и плодотворной.