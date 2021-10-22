В Калининграде торжественно откроется фестиваль «Территория кино»

В пятницу, 22 октября, в Калининграде состоится церемония открытия X Немецко-российских дней неигрового кино «Территория кино» (18+). Гости и кинематографисты в 19.00 соберутся в кинотеатре «Заря».

Как рассказали организаторы, фильмом открытия станет картина 2019 года «Афера» режиссера Свена О. Хилла. После показа зрители смогут задать режиссеру вопросы.

Болшой блок фильмов покажут в субботу, 23 октября. Это ленты «Возвращение домой», «Катя и Вася идут в школу», «Маман, маман, маман», «Будьте здоровы!», «Пепперштейн. Сюрреалити-шоу», «Секретарь по идеологии» и «Роза».

Отметим, фестиваль стартовал с ретроспективных показов самых знаковых фильмов за время существования «Территории».

Кинопоказы основной программы проходят в «Заре». Расписание здесь.