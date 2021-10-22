Калининградский оперштаб обсудил новые ограничительные меры

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В Калининграде в пятницу, 22 октября, состоялось заедание оперативного штаба, на котором обсуждали текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции и пакет дополнительных ограничительных мер. Однако, конкретных решений не озвучили.

«Окончательное решение будет принято после консультаций с представителями бизнеса, которые пройдут в выходные», - отметил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Он отметил, что выход постановления ожидается не ранее понедельника.

Нынешний пакет ограничительных мер, принятый в связи с распространением коронавируса, действует в регионе с 18 октября.