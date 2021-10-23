Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 октября 2021 10:23

В Калининграде затопило Советский проспект, парализовано движение троллейбусов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: предоставлено очевидцем

В Калининграде ночной ливень затопил Советский проспект. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы.

Троллейбусы выстроились в ряд.

Троллейбусы выстроились в ряд.

Фото: предоставлено очевидцем

- Советский затоплен, все полосы движения. Никогда такого не было. Семь троллейбусов стоят, - говорят очевидцы.

Движение троллейбусов парализовано. Автомобилисты на свой страх и риск получить гидроудар едут по глубоким лужам. Несколько машин уже "утонуло".

По данным автомобилистов, затопило Московский проспект, улицы Галицкого, Кутаисскую, Куйбышева, Набережную Трибуца и другие.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ: