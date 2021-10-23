В Калининграде затопило Советский проспект, парализовано движение троллейбусов

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Фото: предоставлено очевидцем
В Калининграде ночной ливень затопил Советский проспект. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы.
Троллейбусы выстроились в ряд.
Фото: предоставлено очевидцем
- Советский затоплен, все полосы движения. Никогда такого не было. Семь троллейбусов стоят, - говорят очевидцы.
Движение троллейбусов парализовано. Автомобилисты на свой страх и риск получить гидроудар едут по глубоким лужам. Несколько машин уже "утонуло".
По данным автомобилистов, затопило Московский проспект, улицы Галицкого, Кутаисскую, Куйбышева, Набережную Трибуца и другие.
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