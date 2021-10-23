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Происшествия23 октября 2021 10:45

Трава и крыши стали белые: В Калининграде выпал град

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В Калининграде рано утром выпал град. Некоторые районы города накрыло ледяной крупой. По данным группы «Погода и метеоявления в Калининградской области», мощный конвективный заряд ледяной крупы и ливня, сопровождавшийся интенсивной грозой случился около 5 утра.

В соцсетях тут же появились фотографии заснеженных видов.

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Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

«Град был в Луговом, на Южном обходе ( на обочине лежало много), на Московском проспекте, на ул. Тульской, Баженова., Толбухина. Все крыши были белые», - пишут очевидцы.

Отметим, в Калининграде из-за ночной непогоды оказались затоплены несколько дорог. На Советском проспекте парализовано движение троллейбусов.

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