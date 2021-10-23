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Политика23 октября 2021 11:02

В Калининградской области военные провели тренировки по антитеррору

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

Тренировки по отражению нападения условного незаконного вооруженного формирования на военные объекты провели в воинских частях армейского корпуса Балтийского флота. Как сообщает пресс-служба флота, всего в мероприятиях в нескольких гарнизонах приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано 25 единиц вооружения и военной техники.

К примеру, в Советске условные террористы хотели захватить военные объекты и вывести из строя все линии связи. В роли «террористов» выступали военнослужащие десантно-штурмовой роты отдельного батальона разведки. Прибывшая группа противодействия террористической деятельности окружила и уничтожила условного противника.

В ходе тренировки были также отработаны различные вводные по оказанию медицинской помощи военнослужащему, получившему ранение, и разминированию взрывного устройства.