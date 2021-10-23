Росгвардиия за неделю изъяла у жителей Калининградской области 4 единицы оружия

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Жители Калининградской области добровольно сдали сотрудникам Росгвардии 5 единиц оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Также сообщается, что за минувшую неделю росгвардейцами проверено по месту жительства 97 владельцев гражданского оружия. Инспекторы изучали условия хранения оружия и патронов к нему, наличие и исправность сейфов, соблюдение установленных требований безопасности и сроки действия документов на оружие. В итоге за нарушение правил хранения и нарушения сроков продления изъято 4 единицы зарегистрированного оружия, в отношении правонарушителей составлено 10 административных протоколов.