В Калининграде разрешили одновременную вакцинацию от ковида и гриппа

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Вколоть одновременно вакцину и от гриппа, и от ковида теперь можно в Калининграде. Разрешение дал министр здравоохранения региона Александр Кравченко. Запись об этом закрепил в официальном открытом чате минздрава в Телеграме, который посвящен вопросам лечения от COVID-19.

Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа – соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Ранее медики говорили, что между прививками должно пройти 30 дней. Новые исследования на этом уже не настаивают.