Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье23 октября 2021 15:24

Калининградцам предложили звонить на «горячую линию» по вопросам тестирования на COVID-19

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий(0)

Жителям Калининградской области предлагается воспользоваться всероссийской «горячей линией» Роспотребнадзора по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, телефон работает с 21 октября.

Тематическое консультирование граждан будет проводиться по номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.

Специалисты проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов.