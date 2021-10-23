Калининградцам предложили звонить на «горячую линию» по вопросам тестирования на COVID-19

Жителям Калининградской области предлагается воспользоваться всероссийской «горячей линией» Роспотребнадзора по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, телефон работает с 21 октября.

Тематическое консультирование граждан будет проводиться по номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.

Специалисты проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов.