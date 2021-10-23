Большинство заболевших ковидом в Калининграде – пенсионеры

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 343 случая коронавируса.

По данным министерства здравоохранения Калининградской области, среди заболевших:

- 82 пенсионера;

- 5 медицинских работников;

- 11 работников образования;

- 25 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 13 работающих на промышленных предприятиях;

- 15 работников транспортных предприятий, водителей;

- 8 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 4 сотрудника с/х предприятий;

- 2 сотрудника банков;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 1 сотрудник гостиницы;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 57 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 ребенка, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 32 учащихся в 24 школах;

- 14 студентов;

- 60 неработающих.

Напомним, в регионе подтвердилось еще две смерти. Количество летальных случаев выросло до 848.