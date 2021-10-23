Большинство заболевших ковидом в Калининграде – пенсионеры

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 343 случая коронавируса.
По данным министерства здравоохранения Калининградской области, среди заболевших:
- 82 пенсионера;
- 5 медицинских работников;
- 11 работников образования;
- 25 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 13 работающих на промышленных предприятиях;
- 15 работников транспортных предприятий, водителей;
- 8 работников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 4 сотрудника с/х предприятий;
- 2 сотрудника банков;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 1 сотрудник гостиницы;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 57 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 ребенка, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 32 учащихся в 24 школах;
- 14 студентов;
- 60 неработающих.
Напомним, в регионе подтвердилось еще две смерти. Количество летальных случаев выросло до 848.