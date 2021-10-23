В Калининграде завершили съемки сериала «Васнецова» с Анной Михалковой

Анна Михалкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининграде завершены съемки сериала «Васнецова», главную роль в котором исполнила Анна Михалкова. Об этом сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино»

Дату премьеры не называют, но известно, что фильм покажут на телеканале «Россия».

«Васнецова» – 16-серийный детектив с элементами мелодрамы. Киношники начали работу в августе и планировали завершить ее в середине ноября, но, судя по всему, уложились в кратчайшие сроки.

Вероника Васнецова, майор юстиции следственного управления и одновременно мать четырех детей, приехав в незнакомый город, благодаря колоссальному профессиональному опыту становится руководителем группы по борьбе с особо тяжкими преступлениями.

Режиссером-постановщиком сериала выступил Алексей Андрианов («Грозный», «Годунов», «Воин»).