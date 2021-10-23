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Общество23 октября 2021 13:43

СК назвал причину пожара в Балтийске, в результате которого погиб 46-летний мужчина

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Установлена личность погибшего при пожаре в Балтийске на улице Литке. Как сообщает пресс-служба регионального СК, им оказался 46-летний хозяин квартиры.

«В ходе осмотра места происшествия следователями установлен очаг возгорания: в комнате, где находился погибший. Вероятной причиной возгорания является неосторожность при курении. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в СК.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 22 октября в Балтийске на улице Литке случился пожар в пятиэтажном доме – в квартире выгорела комната. Тело хозяина было обнаружено при тушении.