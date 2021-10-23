Из-за COVID-19 Западный филиал РАНХиГС переходит на дистанционку, студенты покидают общежития

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Западный филиал РАНХиГС переходит в дистанционный формат обучения с 28 октября. На странице учебного заведения в «ВКонтакте» отмечается, что дистант продлиться до конца учебного семестра.

«За время пандемии в филиале заболели ковидом 92 чел, из них 44 - в период с 16.09 по 22.10, то есть почти половина нашего коллектива, с преобладанием заболевших студентов. Почти 50% учебных групп в начавшемся учебном году уже столкнулись с дистантом», - сообщили в РАНХиГС и рекомендовали студентам покинуть общежития.

«Администрация филиала рекомендует студентам на время дистанта уехать домой. Уехавшим студентам будет сделан перерасчет стоимости проживания в общежитии», - сообщили в РАНХиГС.

Администрация филиала напоминает, что у студентов есть возможность вакцинироваться по месту обучения, непосредственно в учебных корпусах. Вакцинация будет проходить 26 октября с 10:00 по адресу: ул. Артиллерийская, 62, каб. 107.