Елена Дятлова пообещала устранить все подтопления улиц в Калининграде

. Фото: предоставлено очевидцем

Около 30 подтопленных улиц Калининграда стали неприятным итогом штормового ветра и ливня. Об этом глава администрации города Елена Дятлова написала у себя в Инстаграме.

«Мы понимали, что так и будет, поэтому уже заранее перевели наши предприятия «Чистота» и «Гидротехник» в усиленный режим работы… … И сегодня с самого утра они активно убирают листья, осыпавшиеся за ночь и забившие решетки дождеприемников, прочищают от них ливневки. В ближайшие пару часов устраним все подтопления в городе», - написала Елена Дятлова.

«Этим надо регулярно заниматься, а не когда коллапс случается в городе», – упрекнул один из комментаторов.

По данным главы администрации, в круглосуточном режиме ведется работа и по распилу и вывозу упавших деревьев.

«Всего за время непогоды по состоянию на сегодняшний день таких было 55. С городских территорий почти все уже убрали», - заключили Елена Дятлова.