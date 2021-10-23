Начальник областного УМВД попросил наградить полицейского и волонтера за спасение рыбака

Лейтенант полиции Артем Харитонов и волонтер Дмитрий Севостьянов. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Начальник УМВД России по Калининградской области генерал-майор полиции Александр Сокрутенко решил поощрить лейтенанта полиции Артема Харитонова и волонтера, которые спасли рыбака, терпящего бедствие в Калининградском заливе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Глава Управления вышел с инициативой – обратился в МВД России с просьбой наградить полицейского за его самоотверженные действия, а также отметить волонтера Дмитрия Севостьянова за его помощь в спасении человека, за то, что гражданин шел рядом с сотрудником полиции и не отступал до тех пор, пока они вместе не нашли ослабленного пожилого мужчину», - отметили в полиции.

Напомним, ЧП случилось накануне. Полицейский и волонтер спасли рыбака, погибавшего в Калининградском заливе. Волна перевернула лодку, но мужчине повезло добраться до ближайшего островка, где он просидел около суток.