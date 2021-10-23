В «Эпицентре» открылся новый пункт вакцинации от COVID-19

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Калининграде в ТЦ «Эпицентр» начал работу в ежедневном режиме новый пункт вакцинации ЦГКБ. Там будут делаться прививки и от коронавируса и от гриппа. Вход со стороны платной парковки.

Напомним, в Калининграде иммунизация от гриппа и коронавируса проводится по живой очереди в следующих мобильных пунктах:

-В торговом центре «Балтия-молл» – два пункта (Приморское кольцо, 2):

– № 1 – с восточного входа – ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15,

– № 2 – вход со стороны парковки – круглосуточно с 10 до 20 часов и с 21 до 9 часов;

-Во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – 23 октября с 10 до 18 часов, 25-29 октября – с 12 до 20 часов;

-В ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30) – два пункта:

– № 1 – вход со стороны Гвардейского проспекта - 23-24 октября – с 10 до 18 часов, 25-29 октября – с 12 до 20 часов,

– № 2 – вход со стороны монумента «Мать-Россия» – 25-29 октября с 10 до 18 часов;

-ТЦ «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30) – 23-24 октября – с 10 до 18 часов, 25-29 октября – с 12 до 20 часов;

-В Доме искусств (Ленинский пр., 155, вход – с правого торца здания) – 23-24 октября – с 10 до 18 часов, 25-29 октября с 12 до 20 часов;

-В медицинском пункте вокзала РЖД «Калининград-Южный» (ул. Железнодорожная, 15/23) – 23-29 октября 10 до 19 часов;

-В ТЦ «Гранд» (Советский пр. 159) – 23-24 октября с 10 до 18 часов, 25-29 октября – с 12 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

-В молодежном клубе «Галактика» (ул. Кошевого, 1) – 23-24 октября с 10 до 15 часов, 25-29 октября – с 12 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.

В настоящее время работа передвижных пунктов вакцинации организуется и в каждом муниципалитете. Расписание их работы размещается на сайтах администраций, на страницах местных газет и непосредственно в поликлиниках.