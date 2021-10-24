В Калининградской области запускается производство планшетов и смартфонов

Гаджеты будут производиться на одном из предприятий кластера «НПО «Цифровые Телевизионные Системы». Проект развивает холдинг GS Group и один из крупнейших в России поставщиков ИТ-оборудования «Марвел-Дистрибуция».

- Компании начали сотрудничество в сфере локализации производства планшетных компьютеров на базе инновационного кластера «Технополис GS», расположенного на востоке Калининградской области, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Устройства разработали специалисты собственного R&D-подразделением компании «Марвел-Дистрибуция». Обычные пользователи, правда, приобрести отечественные смартфоны и планшеты пока не смогут. Как пояснили в компании, продукция будет предназначена для корпоративного и государственного сектора. Она будет поставляться как с российской мобильной операционной системой «Аврора», так на базе «Android».

Производство планшетов стартует в ноябре этого года. В дальнейшем GS Group и «Марвел-Дистрибуция» рассчитывают продолжить совместную работу над выпуском российских устройств для корпоративного сектора, в том числе на отечественных процессорах.