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Общество24 октября 2021 12:25

В Калининградской области запускается производство планшетов и смартфонов

Первая продукция появится уже в ноябре
Николай Литвинов
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Гаджеты будут производиться на одном из предприятий кластера «НПО «Цифровые Телевизионные Системы». Проект развивает холдинг GS Group и один из крупнейших в России поставщиков ИТ-оборудования «Марвел-Дистрибуция».

- Компании начали сотрудничество в сфере локализации производства планшетных компьютеров на базе инновационного кластера «Технополис GS», расположенного на востоке Калининградской области, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Устройства разработали специалисты собственного R&D-подразделением компании «Марвел-Дистрибуция». Обычные пользователи, правда, приобрести отечественные смартфоны и планшеты пока не смогут. Как пояснили в компании, продукция будет предназначена для корпоративного и государственного сектора. Она будет поставляться как с российской мобильной операционной системой «Аврора», так на базе «Android».

Производство планшетов стартует в ноябре этого года. В дальнейшем GS Group и «Марвел-Дистрибуция» рассчитывают продолжить совместную работу над выпуском российских устройств для корпоративного сектора, в том числе на отечественных процессорах.